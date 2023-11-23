Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Филиппович (1739 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Великого Ярославского уезда2 . Жена его Ирина Никитична (1741-?), дочь пономаря Никиты Логиновича. Дети: Василий, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Василий Иванович (1764 — ?) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда1 Ивана Филипповича. Служил дьячком в селе Никольском Ошаниных Ростовского уезда, а в 1783 году переведен в архиерейс... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мирия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сеславинская Мария Иванова
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Смерть
Неизвестно