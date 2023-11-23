Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Филиппович (1739 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Великого Ярославского уезда2 . Жена его Ирина Никитична (1741-?), дочь пономаря Никиты Логиновича. Дети: Василий, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Василий Иванович (1764 — ?) Родился в семье дьячка села Великого Ярославского уезда1 Ивана Филипповича. Служил дьячком в селе Никольском Ошаниных Ростовского уезда, а в 1783 году переведен в архиерейс... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мирия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сеславинская Мария Иванова

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Смерть
Неизвестно

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