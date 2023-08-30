Юрченко Евстафий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Urchenko Николай Евтехолович
Мать ребёнка: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1909