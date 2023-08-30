Юрченко Евстафий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченко Евстафий Иванович

Юрченко Евстафий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Urchenko Николай Евтехолович

Мать ребёнка: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1909

Жена: Юрченко (Шматок) Домникия Мироновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.