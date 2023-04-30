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Маматказин Шамиль Ибрагимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1923

Дата смерти

27.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: Маматказин Ибрагим Нигматуллович

Мать: Бурнашева Хадича Хусаиновна

Образование
1949
Окончил Ташкентский финансово-экономический институт.
Рождение ребёнка
24.01.1953

Сын: Маматказин Рашид Шамильевич

Мать ребёнка: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна

Рождение ребёнка
17.06.1955

Дочь: Маматказина Ильмира Шамиловна

Мать ребёнка: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна

Смерть
27.09.1979

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