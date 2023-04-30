Маматказин Шамиль Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1923
Дата смерти27.09.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Образование
1949
Окончил Ташкентский финансово-экономический институт.
Рождение ребёнка
24.01.1953
Сын: Маматказин Рашид Шамильевич
Мать ребёнка: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна
Рождение ребёнка
17.06.1955
Дочь: Маматказина Ильмира Шамиловна
Мать ребёнка: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна
Смерть
27.09.1979