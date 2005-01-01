Киселева Ефросиния Модестовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1917
Дата смерти?.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1917
Отец: Одегов Модест
Мать: Одегова Ульяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около ?.07.1936
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Березина (Киселева) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1946
Дочь: Данилова (Киселева) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
05.04.1948
Дочь: Мищенкова (Киселева) Галина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1951
Дочь: Дегтярева (Киселева) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Киселев Михаил Андреевич
Смерть
?.01.2005