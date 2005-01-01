Киселева Ефросиния Модестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Ефросиния Модестовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1917

Дата смерти

?.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1917

Отец: Одегов Модест

Мать: Одегова Ульяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около ?.07.1936

Сын: Киселев Борис Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Березина (Киселева) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1946

Дочь: Данилова (Киселева) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
05.04.1948

Дочь: Мищенкова (Киселева) Галина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1951

Дочь: Дегтярева (Киселева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Киселев Михаил Андреевич

Смерть
?.01.2005

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