Челнокова (Карасёва) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова (Карасёва) Лидия Александровна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.03.1915

Дата смерти

17.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1936

Сын: Челноков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1939

Сын: Челноков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Челноков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Челноков Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.02.1989
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