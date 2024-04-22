Челнокова (Карасёва) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1915
Дата смерти17.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915
Рождение ребёнка
25.11.1936
Сын: Челноков Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1939
Сын: Челноков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1946
Сын: Челноков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1946
Сын: Челноков Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Челноков Алексей Николаевич
Смерть
17.02.1989