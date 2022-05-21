Алгазин Автом (Автоном, Артамон) Петрович
Место рожденияТобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смерти13.10.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Алгазин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Васильевна
Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
13.10.1916 ст.