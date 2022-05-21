Алгазин Автом (Автоном, Артамон) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Автом (Автоном, Артамон) Петрович

Место рождения

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

13.10.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Алгазин Пётр Иванович

Мать: Алгазина Мария Степановна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Алгазин Демид Автомович

Мать ребёнка: Алгазина Аграфена Васильевна

Седельниково, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
13.10.1916 ст.

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