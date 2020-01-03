Недосейкин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосейкин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.2020
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