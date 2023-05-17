Егоров Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Егоров Илья
Рождение ребёнка
01.12.1955
Сын: Егоров Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
23.08.1957
Дочь: Егорова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.1960
Дочь: Ермакова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Михайловна
Смерть
2002