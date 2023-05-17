Егоров Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Егоров Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1955

Сын: Егоров Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1957

Дочь: Егорова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
29.10.1960

Дочь: Ермакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Михайловна

Смерть
2002
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