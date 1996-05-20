Саддинова Зяйняпь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саддинова Зяйняпь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

20.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саддинова) Марзыя

Отец ребёнка: Саддинов Фатек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саддинова) Динара

Отец ребёнка: Саддинов Фатек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саддинов Фатек

Рождение ребёнка
06.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саддинов Фатек

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саддинов Фатек

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саддинов Фатек

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.05.1996

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