Саддинова Зяйняпь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти20.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саддинова) Марзыя
Отец ребёнка: Саддинов Фатек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саддинова) Динара
Отец ребёнка: Саддинов Фатек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1956
Рождение ребёнка
29.05.1958
Рождение ребёнка
31.08.1959
Смерть
20.05.1996