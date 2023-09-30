Рябкова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябкова Елена Григорьевна

Рябкова Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рябкова) Уленея Анисимовна

Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Анисим Селиванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Рябков Анисафор Анисимович

Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Рябков Тимофей Анисимович

Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рябков Климент Анисимович

Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.