Рябкова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рябкова) Уленея Анисимовна
Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рябков Анисафор Анисимович
Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Рябков Тимофей Анисимович
Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна
Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рябков Климент Анисимович
Отец ребёнка: Рябков Анисим Селиванович
Смерть
Неизвестно