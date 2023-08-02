Янина Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яннин Петр Федорович
Отец ребёнка: Яннин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яннин Илья Федорович
Отец ребёнка: Яннин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Яннин Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно