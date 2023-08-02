Янина Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яннин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Яннин Петр Федорович

Отец ребёнка: Яннин Федор Васильевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Яннин Илья Федорович

Отец ребёнка: Яннин Федор Васильевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Яннин Василей Федорович

Отец ребёнка: Яннин Федор Васильевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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