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Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1856

Сын: Сокоушичев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Рождение ребёнка
02.03.1863

Сын: Сокоушичев Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Смерть
После 1885

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