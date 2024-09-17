Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1856
Сын: Сокоушичев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 41
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144
Рождение ребёнка
02.03.1863
Сын: Сокоушичев Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Смерть
После 1885