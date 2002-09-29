Селезнев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1949
Дата смерти29.09.2002
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949
Отец: Епифанцев Михаил Архипович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
07.06.1972
Сын: Селезнев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Селезнева Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
06.03.1976
Дочь: Селезнева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Селезнева Людмила Михайловна
Смерть
29.09.2002