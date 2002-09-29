Селезнев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1949

Дата смерти

29.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949

Отец: Епифанцев Михаил Архипович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
07.06.1972

Сын: Селезнев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Селезнева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1976

Дочь: Селезнева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Селезнева Людмила Михайловна

Смерть
29.09.2002
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