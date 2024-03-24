Юшков Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юшков Матвей

Мать: Юшкова Екатерина

Бракосочетание
Около 1950

Жена: Юшкова (Курусина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1951

Дочь: Алексеева (Юшкова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Юшкова (Курусина) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1953

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Мать ребёнка: Юшкова (Курусина) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
По 1970
Москва, город федерального значения Москва
Милиционер
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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