Юшков Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юшков Матвей
Мать: Юшкова Екатерина
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
29.04.1951
Дочь: Алексеева (Юшкова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Юшкова (Курусина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юшкова (Курусина) Мария Ивановна
Работа или профессия
По 1970
Милиционер
Смерть
Неизвестно