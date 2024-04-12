Уткин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Николай Иванович

Уткин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уткин Иван Васильевич

Мать: Уткина Ульяна Григорьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close