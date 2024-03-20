Пахомов Григорий Спиридонович
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Дата рождения1875
Дата смерти03.12.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Пахомов Спиридон
Мать: ?
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пахомов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова
Москва
Рождение ребёнка
07.03.1903
Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова
Москва
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Демина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова
г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Пахомов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Рузанова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова
Москва
Рождение ребёнка
07.01.1915
Сын: Пахомов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова
г. Москва
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пахомова Ольга
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Старший унтер-офицер 140-го Зарайского пехотного полка, уволенный в запас из 140-го Звенигородского пехотного полка
Смерть
03.12.1952
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Похороны
Неизвестно
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, кладбище с. Асташево