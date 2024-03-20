Пахомов Григорий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Григорий Спиридонович

Место рождения

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки

Дата рождения

1875

Дата смерти

03.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Пахомов Спиридон

Мать: ?

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пахомов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова

Москва
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Пахомов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова

Москва
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Демина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова

г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Пахомов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Рузанова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова

Москва
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Пахомов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пахомова Агрипина Никифорова

г. Москва
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Ольга

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
Старший унтер-офицер 140-го Зарайского пехотного полка, уволенный в запас из 140-го Звенигородского пехотного полка
Смерть
03.12.1952
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Похороны
Неизвестно
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, кладбище с. Асташево
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