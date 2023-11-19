Зязин Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зязин Александр Максимович
Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зязина Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зязина Нина Максимовна
Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зязина Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна