Зязин Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин Максим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зязин Виктор Максимович

Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зязин Александр Максимович

Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зязина Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зязина Нина Максимовна

Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зязина Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зязин Николай Максимович

Мать ребёнка: Зязина Акулина Терентьевна

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