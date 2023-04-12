Рюминская (Рюминская) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Рюминский Александр Александрович
Отец ребёнка: Гандурин Александр Антонович
Рождение ребёнка
14.02.1913
Сын: Рюминский Николай Александрович
Отец ребёнка: Гандурин Александр Антонович
Рождение ребёнка
08.08.1914
Дочь: Рюмина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Гандурин Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно