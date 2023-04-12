Рюминская (Рюминская) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюминская (Рюминская) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886

Отец: Рюминский Николай Петрович

Мать: Рюминская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Рюминский Александр Александрович

Отец ребёнка: Гандурин Александр Антонович

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Рюминский Николай Александрович

Отец ребёнка: Гандурин Александр Антонович

Рождение ребёнка
08.08.1914

Дочь: Рюмина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Гандурин Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гандурин Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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