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Корсун Иосиф Львович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

07.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888

Отец: Корсун Лев Давидович

Мать: Корсун Наталья Филипповна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 11 /, м/к-1888г./ зап.№ 16 /
Крещение
07.04.1888
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 16 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 11 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Илья Елисеевич и Петра Потромая жена Акелина Федоровна
Смерть
Неизвестно
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