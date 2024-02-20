Корсун Иосиф Львович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения07.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888
Отец: Корсун Лев Давидович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 11 /, м/к-1888г./ зап.№ 16 /
Крещение
07.04.1888
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 16 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 11 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Илья Елисеевич и Петра Потромая жена Акелина Федоровна
Смерть
Неизвестно