Елена Саввинова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Саввинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич

Бракосочетание
14.10.1860

Муж: Истомин Борис Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.06.1862

Сын: Истомин Иоанн Борисович

Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Дочь: Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Истомин Косьма Борисович

Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1876

Сын: Истомин Прокопий Борисович

Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.02.1879

Дочь: (Истомина) Агафья Борисовна

Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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