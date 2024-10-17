Елена Саввинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич
Бракосочетание
14.10.1860
Рождение ребёнка
20.06.1862
Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич
Рождение ребёнка
01.10.1866
Дочь: Мишина (Истомина) Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич
Рождение ребёнка
24.02.1876
Сын: Истомин Прокопий Борисович
Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич
Рождение ребёнка
04.02.1879
Дочь: (Истомина) Агафья Борисовна
Отец ребёнка: Истомин Борис Савельевич
Смерть
Неизвестно