Шимполюк (Кравченко) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1983
Отец: Кравченко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шимполюк Сергей Владимирович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно