Шимполюк (Кравченко) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимполюк (Кравченко) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1983

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1983

Отец: Кравченко Николай Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимполюк Сергей Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Шимполюк Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимполюк Сергей Владимирович

Место жительства
Неизвестно
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