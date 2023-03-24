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Кузнецов Андриан Николаевич

Место рождения

с. Введенское Курганской области (село Черновское Курганского уезда)

Дата рождения

17.08.1900

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900

Отец: Кузнецов Николай Иванович

Мать: Кузнецова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Кузнецова) Галина Андриановна

Мать ребёнка: (Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сидоренко (Кузнецова)) Александра Андриановна

Мать ребёнка: (Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1929

Дочь: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна

Мать ребёнка: (Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна

Смерть
1976

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