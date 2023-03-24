Кузнецов Андриан Николаевич
Место рожденияс. Введенское Курганской области (село Черновское Курганского уезда)
Дата рождения17.08.1900
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Кузнецова) Галина Андриановна
Мать ребёнка: (Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
09.01.1929
Дочь: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна
Мать ребёнка: (Кузнецова (Сединкина)) Таисья Дмитриевна
Смерть
1976