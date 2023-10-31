Бучасов Владимир Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1967
Дочь: Султанова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучасова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гавриловна
Смерть
Неизвестно