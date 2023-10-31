Бучасов Владимир Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучасов Владимир Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1967

Дочь: Султанова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучасова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучасова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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