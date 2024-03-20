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Kuldkepp Peet
Kuldkepp Peet
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Kuldkepp Peet
1800 г.р.
Мать
Kuldkepp Mari
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Kuldkepp Peet
Мать:
Kuldkepp Mari
Смерть
1884
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