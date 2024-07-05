(Katzenellenbogen) Bona Bonna Около 1690 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Katzenellenbogen) Bona Bonna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Yehezkel Ezekiel

Мать: Katzenellenbogen (Sirkis) Esther Yaffe

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schor Avraham Halevi

Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Shor) Daughter Of Jacob

Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Halevi Saul

Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rappaport) Wife Of R' Joseph Moses Simha

Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi

Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: (Shor) Bas. Yakov

Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi

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