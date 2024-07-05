(Katzenellenbogen) Bona Bonna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Schor Avraham Halevi
Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Shor) Daughter Of Jacob
Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Halevi Saul
Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Rappaport) Wife Of R' Joseph Moses Simha
Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: (Shor) Bas. Yakov
Отец ребёнка: Shor Jacob Halevi