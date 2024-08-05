Дацёв Григорий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Дацёв Стефан
Мать: Дацёва (Юзвяк) Мария
Рождение ребёнка
24.09.1842
Дочь: (Дацёва) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1845
Дочь: (Дацёва) Каролина Григорьевна
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: (Дацёва) Магдалена Григорьевна
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1851
Дочь: (Дацёва) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1854
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1857
Дочь: (Дацёва) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.06.1860
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1863
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.09.1867
Сын: Дацёв Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно