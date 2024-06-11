Калита (Бобрикова) Наталья
Место рожденияд.Осиновый Мыс,Богучанский р-н,Красноярский край
Дата рождения02.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Осиновый Мыс,Богучанский р-н,Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г.Саяногорск,Республика Хакасия