Калита (Бобрикова) Наталья 02.06.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Калита (Бобрикова) Наталья

Место рождения

д.Осиновый Мыс,Богучанский р-н,Красноярский край

Дата рождения

02.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
02.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Осиновый Мыс,Богучанский р-н,Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г.Саяногорск,Республика Хакасия

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