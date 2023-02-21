Плужникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плужникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1928

Дочь: Александра Зубрилина

Отец ребёнка: Зубрилин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрилин Вениамин

Отец ребёнка: Зубрилин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрилин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрилина Таисия

Отец ребёнка: Зубрилин Степан

Смерть
Неизвестно
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