Плужникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1928
Дочь: Александра Зубрилина
Отец ребёнка: Зубрилин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрилин Вениамин
Отец ребёнка: Зубрилин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубрилин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрилина Таисия
Отец ребёнка: Зубрилин Степан
Смерть
Неизвестно