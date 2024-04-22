Егирева (Иванова) Апполинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егирева (Иванова) Апполинария Ивановна

Место рождения

Макарово, Ногатинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

15.05.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: Иванов Иван Яковлевич

Мать: Иванова Александра Андреевна

Макарово, Ногатинская волость, Галичский уезд
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