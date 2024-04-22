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Егирева (Иванова) Апполинария Ивановна
Егирева (Иванова) Апполинария Ивановна
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Древо
Место рождения
Макарово
, Ногатинская волость, Галичский уезд
Дата рождения
15.05.1929
Пол
Женский
Отец
Иванов Иван Яковлевич
1907 г.р.
Мать
Иванова (Голубева) Александра Андреевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Отец:
Иванов Иван Яковлевич
Мать:
Иванова Александра Андреевна
Макарово
, Ногатинская волость, Галичский уезд
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