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Сергеев Иван Иванович

Место рождения

Никольское, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Сергеев Иван

Мать: не указана

Никольское, Шаховская, Московская область
Сельцо Сальково
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Сергеева Пелагея Васильевна

Никольское, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: не указана

Никольское, Шаховская, Московская область
у Ивана 2й брак (на момент брака 31 год) у Пелагеи 1й (на момент брака 30 лет)
Рождение ребёнка
22.02.1877

Сын: Сергеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Пелагея Васильевна

Никольское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
29.10.1886

Дочь: Печальникова (Сергеева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Пелагея Васильевна

Новоникольское, Шаховская, Московская область
Кульпинской волости, села Никольского с. Ново-Никольское, ц. Троицкая Фонд 203 Опись 780 Ед.хр. 464 стр 314

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