Сергеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Сергеев Иван
Мать: не указана
Сельцо Сальково
Бракосочетание
30.01.1876
Бракосочетание
30.01.1876
Жена: не указана
у Ивана 2й брак (на момент брака 31 год) у Пелагеи 1й (на момент брака 30 лет)
Рождение ребёнка
22.02.1877
Мать ребёнка: Сергеева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1886
Дочь: Печальникова (Сергеева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Пелагея Васильевна
Новоникольское, Шаховская, Московская область
Кульпинской волости, села Никольского с. Ново-Никольское, ц. Троицкая Фонд 203 Опись 780 Ед.хр. 464 стр 314