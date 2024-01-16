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Ефимия Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)

Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)

Смерть
Неизвестно
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