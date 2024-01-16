Ефимия Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)
Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Семен Антипин (Антипович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно