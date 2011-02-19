Ланцева Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцева Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1927

Дата смерти

19.02.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1927

Отец: Ланцев Василий

Мать: Ланцева Мария

Рождение ребёнка
10.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черенков Алексей Тимофеевич

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
19.02.2011

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