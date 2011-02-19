Ланцева Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1927
Дата смерти19.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1927
Отец: Ланцев Василий
Мать: Ланцева Мария
Рождение ребёнка
10.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черенков Алексей Тимофеевич
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
19.02.2011