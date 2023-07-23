Фролова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1902
Дочь: Фролова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Фролов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Фролов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Фёкла Тимофеевна
Отец ребёнка: Фролов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий
Смерть
Неизвестно