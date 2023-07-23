Фролова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1902

Дочь: Фролова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Фролов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Фролов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Фролов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Фёкла Тимофеевна

Отец ребёнка: Фролов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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