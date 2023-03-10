Пантелеева (Тренюшкина) Мария Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Тренюшкина) Мария Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

30.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1898

Муж: Понтилеев Иван Абрамович

Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Пантелеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович

Восприемники:Иван Антонов Тренюшкин и Александра Акифьевна Пантелеева
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Пантелеев Максим Иваныч

Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович

Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Пантелеев Константин Иванович

Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович

Рождение ребёнка
11.02.1911

Сын: Пантелеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович

Смерть
30.05.1911
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