Пантелеева (Тренюшкина) Мария Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти30.05.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1898
Рождение ребёнка
12.04.1905
Сын: Пантелеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович
Восприемники:Иван Антонов Тренюшкин и Александра Акифьевна Пантелеева
Рождение ребёнка
18.01.1907
Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович
Рождение ребёнка
01.06.1908
Сын: Пантелеев Константин Иванович
Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович
Рождение ребёнка
11.02.1911
Сын: Пантелеев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Понтилеев Иван Абрамович
Смерть
30.05.1911