Быбин Анатолий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1933
Дата смерти19.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1933
Рождение ребёнка
19.03.1958
Сын: Быбин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Быбина Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.08.1963
Сын: Быбин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Быбина Зинаида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2017