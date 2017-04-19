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Быбин Анатолий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1933

Дата смерти

19.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1933

Отец: Быбин Прокопий Петрович

Мать: Белоногова Анна Малафеевна

Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Быбин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Быбина Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.08.1963

Сын: Быбин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Быбина Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быбина Зинаида Дмитриевна

Смерть
19.04.2017
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