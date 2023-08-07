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Савинов Михаил Алексеевич

Место рождения

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Алексей ?

Мать: ?

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Савинов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Савинов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна

Смерть
До 1858
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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