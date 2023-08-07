Савинов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинов Алексей ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савинов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна
Смерть
До 1858