Овчинников Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

30.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.1992
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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