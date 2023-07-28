Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1856 и 1857
Дата смертиМежду 25.06.1910 и 27.06.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1857
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Савинов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Савинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Савинова) Анна
Отец ребёнка: Савинов Михаил Иванович
Смерть
Между 25.06.1910 и 27.06.1910
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно