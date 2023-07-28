Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1856 и 1857

Дата смерти

Между 25.06.1910 и 27.06.1910

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1857

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Савинов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Савинов Михаил Иванович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Савинова) Анна

Отец ребёнка: Савинов Михаил Иванович

Смерть
Между 25.06.1910 и 27.06.1910
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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