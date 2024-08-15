Белова (--) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (--) Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Евфимович

Рождение ребёнка
19.08.1908

Дочь: Белова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Евфимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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