Белова (--) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Иван Евфимович
Рождение ребёнка
19.08.1908
Дочь: Белова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Евфимович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно