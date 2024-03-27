Хуснетдинов Муся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснетдинов Муся

Хуснетдинов Муся

Место рождения

Красный Остров

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Зейнетдинов Хуснетдин

Мать: не указана

Красный Остров
Рождение ребёнка
1927

Сын: Анвар (энвар) Хунетдинов

Мать ребёнка: Хуснетдинова Баню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснетдинова Баню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснетдинова Баню

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснетдинова Баню

Смерть
Неизвестно
Солнечногорск, с.Карповка
Похороны
Неизвестно
солнечногорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close