Хуснетдинов Муся
Место рожденияКрасный Остров
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Зейнетдинов Хуснетдин
Красный Остров
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Хуснетдинова Баню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснетдинова Баню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснетдинова Баню
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснетдинова Баню
Смерть
Неизвестно
Солнечногорск, с.Карповка
Похороны
Неизвестно
солнечногорск