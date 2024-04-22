Деева (Бобкова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1924 ст.
Дата смерти2023
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1924 ст.
Отец: Бобков Василий
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Деев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Деев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Деев Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2023