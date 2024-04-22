Деева (Бобкова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева (Бобкова) Вера Васильевна

Место рождения

Досугово, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.01.1924 ст.

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1924 ст.

Отец: Бобков Василий

Мать: Анастасия

Досугово, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Деев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Деев Михаил Григорьевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Деев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Деев Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Михаил Григорьевич

Смерть
2023
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