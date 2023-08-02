Янина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янин Макар Осипович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Янин Иван Макарович
Отец ребёнка: Янин Макар Осипович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Янина) Василиса Макаровна
Отец ребёнка: Янин Макар Осипович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Янина) Анна Макаровна
Отец ребёнка: Янин Макар Осипович
Смерть
Неизвестно