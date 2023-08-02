Янина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Макар Осипович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Янин Иван Макарович

Отец ребёнка: Янин Макар Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Янина) Василиса Макаровна

Отец ребёнка: Янин Макар Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Янина) Анна Макаровна

Отец ребёнка: Янин Макар Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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