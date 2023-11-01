Щербаков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Андрей Гурьевич
Мать: Щербакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Цибульская Любовь Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Кирилловна
Смерть
Неизвестно