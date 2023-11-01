Щербаков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Александр Андреевич

Щербаков Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Андрей Гурьевич

Мать: Щербакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Цибульская Любовь Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Кирилловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.