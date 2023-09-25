Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1074

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1074

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Роман Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.2002

Сын: Лавелин Лев Романович

Отец ребёнка: Лавелин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавелин Роман Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавелин Роман Михайлович

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