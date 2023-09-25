Лавелина(Новикова) Вероника Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1074
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1074
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.2002
Отец ребёнка: Лавелин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавелин Роман Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавелин Роман Михайлович