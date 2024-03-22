Илясов Василий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илясов Василий Ефремович

Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илясов Ефрем Самуилович

Мать: Илясова Анна-жена Ефрема

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Илясова Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илясова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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