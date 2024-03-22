Илясов Василий Ефремович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илясов Ефрем Самуилович
Мать: Илясова Анна-жена Ефрема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Илясова Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илясова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илясова Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно