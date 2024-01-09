Комаров Валентин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Валентин Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Комарова Тамара Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Тамара Михайловна

Смерть
Неизвестно
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