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Scholl (Gruver) Catherine Sholl

Место рождения

Tinicum Township

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

06.03.1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

1781 г.р.
1784 г.р.
1786 г.р.
1793 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Keeping House
Бракосочетание
Около 1780

Муж: Shull Elias Scholl

Рождение ребёнка
18.07.1781

Дочь: Shuman (Scholl) Catharine

Отец ребёнка: Shull Elias Scholl

Рождение ребёнка
02.07.1784

Сын: Shull Philip

Отец ребёнка: Shull Elias Scholl

Рождение ребёнка
1786

Сын: Scholl Elias

Отец ребёнка: Shull Elias Scholl

Рождение ребёнка
06.03.1793

Сын: Shull Peter

Отец ребёнка: Shull Elias Scholl

Смерть
06.03.1793
Похороны
12.12.1809

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