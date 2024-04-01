Scholl (Gruver) Catherine Sholl
Место рожденияTinicum Township
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти06.03.1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Keeping House
Бракосочетание
Около 1780
Муж: Shull Elias Scholl
Рождение ребёнка
18.07.1781
Дочь: Shuman (Scholl) Catharine
Отец ребёнка: Shull Elias Scholl
Рождение ребёнка
02.07.1784
Сын: Shull Philip
Отец ребёнка: Shull Elias Scholl
Рождение ребёнка
1786
Сын: Scholl Elias
Отец ребёнка: Shull Elias Scholl
Рождение ребёнка
06.03.1793
Сын: Shull Peter
Отец ребёнка: Shull Elias Scholl
Смерть
06.03.1793
Похороны
12.12.1809