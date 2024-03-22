Григорий Дорофеев
Место рождения
Дата рождения19.01.1930
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1857
Сын: Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Домна Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
06.01.1863
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
30.10.1865
Дочь: Стефанида Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кириллова
Смерть
До 1879
Рождение
19.01.1930
Отец: Дорофей Федотов