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Григорий Дорофеев

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1857

Сын: Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Кириллова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Домна Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Кириллова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1863

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Кириллова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.10.1865

Дочь: Стефанида Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Кириллова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кириллова

Смерть
До 1879
Рождение
19.01.1930

Отец: Дорофей Федотов

Мать: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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