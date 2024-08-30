Данчин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данчин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данчина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данчина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данчина Прасковья Яковлевна

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