Капп (Остер) Елизавета Ивановна
Место рождениясело Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения23.04.1904
Дата смерти17.01.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904
Отец: Остер Иван
Мать: Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
17.02.1928
Сын: Капп Иван Готлибович
Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
22.12.1929
Дочь: Нестерова Ирма
Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович
Рождение ребёнка
24.05.1935
Сын: Капп Анатолий
Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович
Рождение ребёнка
04.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Капп Елизавета Ивановна (1904) Дата рождения: 1904 г. Пол: женщина Место проживания: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Паника Осуждение: 1930 г. Дата реабилитации: 1999 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; ИЦ УВД Оренбургской обл.
Смерть
17.01.1946
г. Акбулак Оренбургская обл.