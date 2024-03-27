Капп (Остер) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Место рождения

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

23.04.1904

Дата смерти

17.01.1946

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1928 г.р.
1929 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904

Отец: Остер Иван

Мать: Розалия

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
17.02.1928

Сын: Капп Иван Готлибович

Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
22.12.1929

Дочь: Нестерова Ирма

Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович

Рождение ребёнка
24.05.1935

Сын: Капп Анатолий

Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович

Рождение ребёнка
04.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капп Готлиб Готлибович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капп Готлиб Готлибович

Место жительства
Неизвестно
Капп Елизавета Ивановна (1904) Дата рождения: 1904 г. Пол: женщина Место проживания: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Паника Осуждение: 1930 г. Дата реабилитации: 1999 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; ИЦ УВД Оренбургской обл.
Смерть
17.01.1946
г. Акбулак Оренбургская обл.
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