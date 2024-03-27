Капп Елизавета Ивановна (1904) Дата рождения: 1904 г. Пол: женщина Место проживания: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Паника Осуждение: 1930 г. Дата реабилитации: 1999 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; ИЦ УВД Оренбургской обл.

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